Добавить отзыв
Елена
22.10.2020
Спасибо что прислушиваетесь .
Елена
16.10.2020
Раньше канал был интереснее , сейчас сплошное ретро.
Владимир
03.10.2020
Хотелось бы видеть информацию, кто поет,
на других радиостанциях это есть, правда тоже ..
Елена
11.09.2020
Доброе утро , хороший набор песен. Огромное спасибо админам
Эдуард
30.04.2020
Здравствуйте, хотелось бы узнать когда будет трансляция в FM диапазоне в Перми?
ДАЛЬНОБОЙ FM
17.04.2020
Начнем сначала:
1.Это не радио Шансон,Авторадио,Шансон фм. Это ДАЛЬНОБОЙ ФМ
2."Нормальное радио же было зачем шансон ставить?" Нормальное для кого? Радиостанция сменила формат.
3. Сделано радио для водителей-профессионалов, дальнобойщиков. Вам сидя на стуле возле компьютера, конечно, виднее есть там у них интернет или нет. Мы сами разберемся как донести поток до нашей аудитории без вашей помощи.
И в конце, кому нужно слушать музыку в стиле "я дрыгала ногой, ты потрясла рукой и яблоки ела и похудела"- ЗДЕСЬ ЕЕ НЕТ.
Спасибо.
рушан
16.04.2020
Радио превратилось в шансон фм, у дальнобойщиков нет в дороге интернета, для кого вы это сделали?
Слушатель
06.04.2020
Это что радио шансон или Авторадио!? Нормальное радио же было зачем шансон ставить ?
юлия
25.03.2020
Очень много и часто крутите Савичеву !!
Ещё отзывы
JlexuH
26.01.2020
Вы повторяетесь,очень часто