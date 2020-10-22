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ДАЛЬНОБОЙ FM

Начнем сначала:

1.Это не радио Шансон,Авторадио,Шансон фм. Это ДАЛЬНОБОЙ ФМ

2."Нормальное радио же было зачем шансон ставить?" Нормальное для кого? Радиостанция сменила формат.

3. Сделано радио для водителей-профессионалов, дальнобойщиков. Вам сидя на стуле возле компьютера, конечно, виднее есть там у них интернет или нет. Мы сами разберемся как донести поток до нашей аудитории без вашей помощи.

И в конце, кому нужно слушать музыку в стиле "я дрыгала ногой, ты потрясла рукой и яблоки ела и похудела"- ЗДЕСЬ ЕЕ НЕТ.

Спасибо.