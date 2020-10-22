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Рейтинг: 3,8   Отзывы: 28

Дальнобой FM

Жанры:Разная музыка

Страна: Россия

Язык: Русский

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Битрейт:

-
287
299 Позиция в рейтинге

Сейчас играет:

Плейлист радиостанции

Что сейчас играет:

    Топ треков

      Контактная информация

      E-mail:

      Сайт: radiopark2000x.ru

      Адрес: Россия

      Вконтакте

      Отзывы о «Дальнобой FM» (28)

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      22.10.2020

      Спасибо что прислушиваетесь .

      16.10.2020

      Раньше канал был интереснее , сейчас сплошное ретро.

      03.10.2020

      Хотелось бы видеть информацию, кто поет,
      на других радиостанциях это есть, правда тоже ..

      11.09.2020

      Доброе утро , хороший набор песен. Огромное спасибо админам

      30.04.2020

      Здравствуйте, хотелось бы узнать когда будет трансляция в FM диапазоне в Перми?

      17.04.2020

      Начнем сначала:
      1.Это не радио Шансон,Авторадио,Шансон фм. Это ДАЛЬНОБОЙ ФМ
      2."Нормальное радио же было зачем шансон ставить?" Нормальное для кого? Радиостанция сменила формат.
      3. Сделано радио для водителей-профессионалов, дальнобойщиков. Вам сидя на стуле возле компьютера, конечно, виднее есть там у них интернет или нет. Мы сами разберемся как донести поток до нашей аудитории без вашей помощи.
      И в конце, кому нужно слушать музыку в стиле "я дрыгала ногой, ты потрясла рукой и яблоки ела и похудела"- ЗДЕСЬ ЕЕ НЕТ.
      Спасибо.

      16.04.2020

      Радио превратилось в шансон фм, у дальнобойщиков нет в дороге интернета, для кого вы это сделали?

      06.04.2020

      Это что радио шансон или Авторадио!? Нормальное радио же было зачем шансон ставить ?

      25.03.2020

      Очень много и часто крутите Савичеву !!

      26.01.2020

      Вы повторяетесь,очень часто

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